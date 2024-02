Kommt nun bald ein Handy-Verbot in den steirischen Schulen?

Die britische Bildungsministerin gab Anstoß für die Debatte um ein Handy-Verbot an Schulen, welches sie durchsetzen will. Könnte auch Österreich dem Beispiel bald folgen? Bezüglich diesem kontroversen Thema scheiden sich die Geister. Wie aber sieht die Situation in der Steiermark aus?

Handy-Verbot wird geprüft

Am gestrigen Dienstag, den 20. Februar 2024 verkündete Landesrat Werner Amon (ÖVP), dass er für ein generelles Handy-Verbot an den steirischen Schulen ist. Er will ein solches Verbot nun rechtlich prüfen lassen. Im Fokus stehen die Volkschulen und die Sekundarstufe I, also die jüngeren Schüler und Schülerinnen. Die Nutzung von Handys während des Unterrichts stuft Amon als bedenklich ein, diese sollen den Unterricht stören und die Schüler und Schülerinnen ablenken, so argumentiert der Landesrat. Wohin die Mobiltelefone während der Schulzeit „verschwinden“ sollen, ist noch unklar. Es soll aber eine Möglichkeit gefunden werden, die Handys auf geeignete Weise zu verwahren.

NEOS: „Jedes Kind digital fit zu machen, ist unser Ziel“

NEOS-Klubobmann Niko Swatek spricht sich gegen den Vorschlag eines Handyverbots aus: “Digitalkompetenz kann nur im digitalen Raum erworben werden. Handys müssen zeitlich begrenzt und mit klaren Zielen in den Lehrplan integriert werden. Handys wegzusperren, löst kein einziges Unterrichtsproblem.” Die NEOS fordern deshalb die Landesregierung auf, ein Förderprogramm zur Stärkung der digitalen und medialen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern schnellstmöglich umzusetzen. Diese soll es den Schulen ermöglichen, kostenfrei maßgeschneiderte Programme für ihre Schule abzurufen. „Damit würde man die Digitalkompetenz maßgeblich stärken. Dies ist auch dringend notwendig, gerade weil österreichische Lehrkräfte sich laut OECD-Studie überdurchschnittlich schlecht auf die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Unterricht vorbereitet fühlen“, so wird dabei argumentiert.

