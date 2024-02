Ferienende und zwei Messen: Nächstes Stau-Wochenende steht bevor

Das kommende Wochenende steht noch einmal im Zeichen der Semesterferien, aber auch der Frühlings- und Winterferien in Teilen Deutschlands, der Slowakei, der Niederlande und der Tschechischen Republik. Die Auswirkungen davon werden – laut ARBÖ – speziell am Samstag auf den Transitrouten und den Zu- bzw. Abfahrten in Westösterreich für kilometerlange Staus sorgen.

Lange Verzögerungen

Autofahrer sollten vor allem auf den folgenden Strecken Geduld einplanen: „Die ersten Staus werden sich bereits in den frühen Vormittagsstunden abspielen und erst am späten Nachmittag auflösen. Auch am Sonntag wird es hauptsächlich auf der Tauernautobahn und ab dem Nachmittag auch auf den Zu- und Abfahrten in und um Graz sowie Linz länger dauern“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Messen bringen zigtausende Besucher nach Klagenfurt

Länger dauern wird es am kommenden Wochenende auch in Klagenfurt. Von 23. bis 25. Februar findet dort am Messegelände die Häuslbauermesse statt. Zeitgleich geht die „Immobilienmesse Alpen-Adria“ über die Bühne. Erfahrungsgemäß reisen viele Besucher mit dem eigenen Fahrzeug an. Das führt in der Regel zu langen Verzögerungen, besonders auf der Florian-Gröger-Straße, der Rosentaler Straße und der St. Ruprechter Straße sowie der Valentin-Leitgeb-Straße. „Wer die Möglichkeit hat, sollte auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Das Messegelände ist mit den Buslinien 6, 8 und 9 erreichbar“, so Haider abschließend.