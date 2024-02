Villacher will weg vom Gas, kann aber nicht

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 08:35 / ©Montage: Pixabay

In den letzten Jahren wird österreichweit darauf hingearbeitet, von der Nutzung fossiler Energieträger, wie Öl und Gas, wegzukommen. Stattdessen soll erneuerbare Energie zum Einsatz kommen. Seitens des Bundes und des Landes wurden dazu auch Förderprogramme ins Leben gerufen, die Menschen beim Umstieg finanziell unterstützen sollen – mehr dazu hier.

Fernwärme-Trasse „nur“ hunderte Meter von Haus entfernt

Auch der 5 Minuten-Leser Martin* aus Landskron würde gerne sein Heizsystem umstellen lassen. „Ich möchte gerne vom Gas wegkommen, kann aber nicht“, schildert der Villacher sein Anliegen. Bei der KELAG, die großteils auf erneuerbare Energien setzt, hat er sich bereits erkundigt, rund 600 Meter von seinem Haus entfernt führt eine Fernwärme-Trasse des Kärntner Energiedienstleister vorbei. Ein Anschluss wäre demnach möglich.

Villacher muss Jahre auf Anschluss warten

Ein Umstieg dürfte in solch einem Fall dann einfach sein, oder? Dem ist aber nicht so. Viel eher müsste Martin noch einige Jahre warten. „Wir können erst innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre keinen Anschluss bekommen.“ Der Villacher zeigt sich entsetzt: „Ich habe von der großzügigen Unterstützungen des Bundes und des Landes gar nichts, solange die Fernwärme nicht verlegt wird.“

Anschlusswünsche werden geprüft

Es stellt sich die Frage, warum der Ausbau erst in Jahren möglich ist. Auf Anfrage von 5 Minuten erläutert die KELAG, dass ein Anschluss an die Fernwärme aus „wirtschaftlichen Gründen“ derzeit nicht möglich sei. Die KELAG nimmt in ihrem Statement Bezug auf die Entfernung (600 Meter) der Trasse der Fernwärme zum Haus. Der Kärntner Energiedienstleister erklärt, dass jeder Anschlusswunsch auf seine Machbarkeit geprüft werden müsse.

„Konkretes Ausbauprojekt“ wird entwickelt

Das Netz werde auch ständig ausgebaut, weil das Interesse an Fernwärme eben hoch sei. Die KELAG zeigt sich positiv gestimmt: „Die Aussicht ist gut, dass es in zwei bis fünf Jahren zu einem Ausbau in dieser Gegend kommt.“ Ein „langes Warten“ scheint demnach dann unumgänglich. Aber der Energiedienstleister betont, aufgrund der Nachfrage werde auch ein „konkretes Ausbauprojekt“ entwickelt.

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.