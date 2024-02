Die Riegersburg öffnet bald wieder ihre Pforten

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 08:48 / ©5 Minuten

Die Riegersburg in der Südoststeiermark thront auf einem 482 Meter hohen Vulkanfelsen, von dem man einen wunderbaren Ausblick auf das Hügelland genießt. Nicht ohne Grund ist sie für Steirer ein beliebtes Ausflugsziel. Ab dem 23. März öffnet sie wieder und lädt Besucher in ihre Hallen ein. Aus diesem Grund wird es ein spezielles Programm zu Opening geben. Von Kulinarik über Ritterkämpfe bis hin zu Museumsführungen – damit will man Attraktionen für die ganze Familie anbieten und Besucher anlocken.

Das Programm 10.30 Uhr – Klettern am Leopoldsteig / Jungfernsteig: Telefonische Voranmeldung unter 0680/2049449 erforderlich (Treffpunkt: 10 Uhr Hochseilgarten). 11 Uhr – Erlebnisführung auf die Burg mit dem Burghistoriker Günther Maierhofer (Treffpunkt: Vorplatz Pfarrkirche). ab 12 Uhr – Symbolische Öffnung des Burgtores: Endlich ist es wieder soweit! Die Riegersburg kann wieder erkundet werden. Museen in der Burg: Erkunde das sagenumwobene Umfeld des Burg,- Waffen- und Hexenmuseum. 3D Bogenschießen: Stelle deine Treffsicherheit unter Beweis. Die Genussmeile im Gastgarten der Burgtaverne (bei Schlechtwetter im Weißen Saal): Kulinarik Betriebe der Genussregion um Riegersburg laden zum Verkosten ihrer Spezialitäten. Greifvogelwarte: Tag der offenen Tür auch bei den Königen der Lüfte. Burgschmiede: Echtes Handwerk bewundern und am besten gleich selbst ein Andenken schmieden. 12.30, 14 & 15.30 Uhr: Ritterschaukämpfe & Landsknechte: Die Ritter zu Riegersburg setzen ihre Kampfkünste hoch zu Ross gekonnt in Szene. Der Ritterbund Reckherspurg zeigt zwei atemberaubende Schwertkämpfe. Die Landsknechte zu Gnas geben Einblick ins Lagerleben (Schwertkampf 12.30 & 15.30 Uhr; Turnierkampf 14 Uhr). 13, 14 & 15 Uhr – Burg- & Kinderführungen: Geführte Tour durch die Museen der Burg. 13 bis 15 Uhr – Kinderspiele, Basteln & Kinderschminken: Ein großer Spaß für alle Kinder. 13 bis 15 Uhr – ORF Radio Steiermark Live Wurlitzer. Gratis Shuttlebus vom Parkplatz Seebad. Für den Burgweg beziehungsweise die Liftfahrt sind 5 Euro zu zahlen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 08:59 Uhr aktualisiert