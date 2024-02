Spektakulär: Kärntner Brücke wird sechs Meter in die Höhe gehoben

Seit dem Vorjahr laufen die Vorbereitungen für den spektakulären Neubau des 600 Meter langen Talübergangs am Steinbrückenbach auf der A10 Tauernautobahn nördlich von Spittal an der Drau. Noch im April 2024 soll die Brücke auf der gesamten Länge etwa sechs Meter in die Höhe gehoben werden. Das gesamte Tragwerk wird dabei mit hydraulischen Pressen angehoben und danach speziell gesichert. „Ein 600 Meter langes Tragwerk so anzuheben und als Rüstkonstruktion für den Neubau zu verwenden, ist eine absolute Premiere in Österreich“, betonen Andreas Fromm und Alexander Walcher, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH.

©ASFINAG/F-PILE Hydrauliche Pressen der Hebevorrichtung.

Vorbereitungen gehen ins Finale

Die Brückenpfeiler wurden entsprechend adaptiert, die für den Hebevorgang erforderlichen bis zu 18 Meter hohen Vorrichtungen werden in den kommenden Wochen auf eigens angebauten Konstruktionen montiert. Die Methode – den Zuschlag erhielt eine österreichisch-italienische Arbeitsgemeinschaft bestehend aus den Firmen ICM construction, F-PILE und ICM SpA – ist nicht nur besonders, sondern auch innovativ und nachhaltig. „Mit dieser speziellen Bautechnik sparen wir die Produktion sowie den An- und Abtransport eines speziell gefertigten Rüstträgers“, erklärt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl. „Wir brauchen fast 1000 Tonnen Stahl weniger und können auch viele Materialtransporte vermeiden.“

Fertigstellung 2027 geplant

„Für Brückenbauer ist das ein Highlight, es ist eine innovative Bauweise mit modernster Hebetechnik und Logistik für eine sensible Konstruktion und das bei schwierigsten Umgebungsbedingungen“, weiß F-PILE-Geschäftsführer Günter Keuschnig. Die erste neue Brücke in Fahrtrichtung Villach soll bis Mitte 2025 fertig und befahrbar sein. Danach erfolgt der Neubau der zweiten Brücke auf der Richtungsfahrbahn Salzburg auf die idente Art und Weise. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.