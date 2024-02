Steinschlag: L91 zwischen Ybbs an der Donau und Willersbach gesperrt

Sonst sind die Straßen heute größtenteils trocken bis salznass, im Raum Scheibbs muss in höheren Lagen abschnittsweise mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die Neuschneemengen belaufen sich im Mostviertel (Scheibbs) auf bis zu fünf Zentimeter und im Industrieviertel (Gloggnitz) auf bis zu einem Zentimeter. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen -1 Grad in Gloggnitz und Scheibbs und +8 Grad, die in Laa an der Thaya und Wiener Neustadt gemessen wurden.