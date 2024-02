„Nein, ich will nicht“: Hochzeits-Flaute bei den Steirern, dafür mehr Scheidungen

„Im Jahr 2023 wurden in Österreich weniger Ehen geschlossen und etwas mehr Ehen als 2022 geschieden. 44 948 Paare haben einander das Jawort gegeben, um 2 534 weniger als im Jahr davor, womit sich die standesamtlichen Hochzeiten wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Jahre eingependelt haben. Gleichzeitig wurden etwa 14 033 Ehen geschieden, um 36 mehr als 2022. Bei den eingetragenen Partnerschaften hingegen gab es einen Zuwachs von einem Fünftel. 1 936 Paare haben sich für diese Lebensform entschieden, 167 diese wieder beendet, um 29 mehr als im Jahr 2022“, sagt Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria.

Weniger Eheschließungen als 2022 und vor Corona

Die vorläufige Zahl von 44 948 Eheschließungen 2023 lag um 2 534 bzw. 5,3 % unter dem Vorjahr und um 0,9 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt vor Beginn der COVID-19-Pandemie (2015 bis 2019). Die seit 1. Jänner 2019 bestehende Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Eheschließung nahmen im Jahr 2023 um 2,4 % weniger als im Vorjahr wahr, insgesamt 772 Paare; 359 männliche und 413 weibliche. Die vorläufigen Daten für 2023 beinhalten auch 38 Umwandlungen von eingetragenen Partner:innenschaften in Ehen.

Rückgang in der Steiermark um -7,5 Prozent

Den vorläufigen Ergebnissen zufolge wurden 2023 in acht Bundesländern weniger Ehen geschlossen als im Jahr davor. Die stärksten Rückgänge wurden dabei in Salzburg (−8,8 %) registriert, gefolgt von Kärnten (−8,4 %), der Steiermark (−7,5 %), Oberösterreich (−6,6 %) und Niederösterreich (−5,8 %). Nur im Burgenland wurden 2023 etwas mehr Ehen (+0,5 %) geschlossen als im Vorjahr.

Mehr eingetragene Partnerschaften

2023 begründeten 1 826 verschiedengeschlechtliche Paare (+22,4 %) sowie 110 gleichgeschlechtliche Paare (+3,8 %) eine eingetragene Partner:innenschaft. Die Begründungen eingetragener Partner:innenschaften stiegen 2023 laut vorläufigen Daten in sieben Bundesländern an. Dabei gab es die deutlichsten Anstiege im Vergleich zum Vorjahr in Oberösterreich (+36,9 %), gefolgt von Niederösterreich (+36,6 %), der Steiermark (+26,6 %) und dem Burgenland (+22,5 %).

Etwas mehr Scheidungen als im Vorjahr

Vorläufigen Daten zufolge wurden 2023 14 033 Ehen rechtskräftig geschieden, um 13,5 % weniger als im Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre 2015 bis 2019 und um 36 bzw. 0,3 % mehr als 2022. Dabei stieg die Zahl der Ehescheidungen im Vergleich zu 2022 in fünf Bundesländern an, am deutlichsten in Tirol (+9,1 %), gefolgt von Kärnten (+8,1 %), Oberösterreich (+5,8 %) und Vorarlberg (+5,4 %). Weniger Scheidungen als im Jahr davor gab es in Wien (−5,7 %), der Steiermark (−4,0 %), im Burgenland (−1,3 %) und in Niederösterreich (−0,9 %). 2023 wurden 167 eingetragene Partner:innenschaften aufgelöst, um 29 bzw. 21,0 % mehr als im Vorjahr.