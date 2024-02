Regisseur Volker Grohskopf verstorben: War es eine verschleppte Grippe?

5 Minuten erreichte Claudia Boyneburg in ihrem Urlaubsort in Portugal. „Ich bin fassungslos, habe ja Volker täglich getroffen, er war nicht gesund und klagte, dass er schon Wochen an einer hartnäckigen Verkühlung nach einer Grippe leide und immer wieder Rückschläge habe. Außerdem sei er immer müde, habe Husten und sei sehr schwach. Er versprach mir, dass er sich nach den Dreharbeiten in Villach daheim in Wien dann ausruhen werde.“

Sein Tod kam plötzlich

Vermutlich schaltete er zu spät zurück: Am Samstag früh machte sein Herz nicht mehr mit. Er brach in seiner Wohnung plötzlich bewusstlos zusammen – wir haben berichtet. Freunde, die zu Besuch waren, verständigten sofort die Rettung und veranlassten die Einlieferung in das AKH, wo er auf die Intensivstation gebracht wurde. Am Dienstag um 12.05 Uhr verstarb Volker Grohskopf, ohne vorher das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

Bekannt und beliebt

Er hatte die TV-Aufzeichnung des Villacher Faschings 21 Jahre lang als Regisseur begleitet, war lange Zeit Regisseur der Sendung „Vera“ und „Licht ins Dunkel“. In einem Gespräch mit 5 Minuten erzählte er auch noch, dass sein Arbeitskalender für heuer schon ausgebucht sei. Am Programm standen unter anderem TV-Aufzeichnungen in der Volksoper und ein Konzert mit Alina Garanca. Er war auch als Maler künstlerisch tätig und stellte seine Arbeiten vor einigen Jahren auch im Congress-Center aus. Freunde beschrieben ihn als einen sehr feinfühligen, ausgeglichenen Menschen. „Für den 70er der Villacher Faschingsgilde werde ich mir etwas Besonderes einfallen lassen“, versprach er in einem Gespräch mit 5 Minuten vor seiner Rückreise von Villach nach Wien. Mit den Vorarbeiten hatte er sogar schon begonnen. Die Gilde hofft, dass sie auch in seinem Sinne beendet werden. Unser Mitgefühl gilt seinen Freunden und der Familie.