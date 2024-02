Steirer wollte bloß aufs WC, plötzlich ging Mann mit Besen auf ihn los

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 11:02 / ©Montage: pexels

Der 38-Jährige aus dem Bezirk Weiz besuchte in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar 2024 eine Veranstaltung in einem Lokal in Strallegg. Laut eigenen Angaben begab er sich gegen 4.30 Uhr ins WC, um seine Notdurft zu verrichten. Plötzlich und unerwartet sei er von hinten von einem unbekannten Täter mit einem Besen attackiert worden, worauf er zu Sturz gekommen sei. Nach der Erstversorgung wurde der 38-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Hartberg eingeliefert.

Hast du etwas gesehen?

Eine Reinigungskraft, der der unbekannte Täter zuvor den Besen entrissen hatte, konnte eine Personsbeschreibung abgeben. Der Mann ist laut Angaben zwischen 35 und 40 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, hat einen Kinnbart und eine leicht korpulente Statur. Er dürfte mit einem altrosa T-Shirt bekleidet gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Birkfeld unter der Telefon-Nummer 059 133/6262 erbeten.