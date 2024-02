Nach Flammen-Tragödie: Leichenspürhund fand Überreste in Asche

Das Feuer soll gegen Mitternacht in einem Haus im steirischen Thörl ausgebrochen sein. Gegen 2 Uhr bemerkten Passanten den Brand des abgelegenen Wohnhauses und verständigten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Haus bereits in Vollbrand. Der Brand konnte in weiterer Folge von den eingesetzten Kräften der Feuerwehren (Aflenz, Thörl, Turnau, Graßnitz, St. Ilgen, Etmißl, Kapfenberg, Böhler und Diemlach), die mit insgesamt 20 Fahrzeugen und 70 Personen im Einsatz standen, bekämpft werden. Das Haus und ein Nebengebäude brannten bis auf die Grundmauern nieder.

©FF Aflenz Kurort ©FF Aflenz Kurort

Menschliche (?) Überreste gefunden

Was mit den Bewohnern geschah, stellte die steirische Polizei vor ein Rätsel. Von ihnen fehlte jede Spur. Die Ermittlungen wurden anschließend von Beamten des Landeskriminalamtes aufgenommen. Bei der Suchaktion am Dienstag wurde bereits vermutet, dass die beiden Senioren, welche in dem Haus wohnhaft waren, dort wohl bei dem Brand ums Leben gekommen sind. Wie die „Steirerkrone“ berichtet, soll ein Leichenspürhund Überreste in der Asche zutage befördert haben. Ob diese von Menschen stammen, gilt es noch zu untersuchen. Ein Ergebnis sei jedoch erst in ein paar Tagen zu erwarten.