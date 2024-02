Rapper löste Massenandrang vor Friseur aus: 15-Jähriger festgenommen

Am Dienstag, dem 20. Februar 2024, geriet Wien-Favoriten in Aufregung, als der Rapper „Shabab“ angekündigt hatte, in einem Friseur-Laden an der Laxenburger Straße aufzutreten. Hunderte Jugendliche versammelten sich vor Ort, was zu einem unerwarteten Gedränge führte und die Polizei zu einem Einsatz veranlasste.

Insta-Stories und TikTok-Live zeigten Chaos

Gegen 18.30 Uhr kam es zu tumultartigen Szenen in den Straßen des 10. Wiener Gemeindebezirks, als Jugendliche Schlange vor dem Friseur-Laden standen. Der Rapper dokumentierte das aufkommende Chaos in seiner Insta-Story, die den Polizeieinsatz um 18.45 Uhr festhielt. Live-Szenen des Tumults wurden auch auf TikTok gezeigt.

Menschenmenge blockierte Verkehr

„Im Bereich der Laxenburger Straße kam es zu einer größeren Menschenansammlung aufgrund eines Social-Media-Postings. Hierbei befanden sich zahlreiche Personen auf dem Gehsteig, zwei Fahrstreifen sowie teilweise auf den Gleisen einer Straßenbahnlinie und blockierten den Verkehr. Nach wiederholten Durchsagen mittels Lautsprecher löste sich die Menschenmenge auf“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Der Verkehr konnte kurze Zeit später wieder freigegeben werden.

15-Jähriger festgenommen

Im Zuge der geführten Amtshandlung wurde ein 15-Jähriger aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den anwesenden Beamten sowie öffentlicher Anstandsverletzung und ungebührlicher Lärmerregung vorläufig festgenommen. Mehrere Verwaltungsübertretungen wurden zur Anzeige gebracht.