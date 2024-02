Steigende Mietpreise: „Hat nicht nur mit der Inflation zu tun“

Die Preise für angebotene Mietwohnungen sind in Kärnten seit 2020 um 32 Prozent (!) gestiegen. Wurden damals noch 9,5 Euro pro Quadratmeter verlangt, so war es 2023 schon durchschnittlich 12,6 Euro. Das zeigte eine aktuelle ImmoScout24-Datenanalyse – wir haben berichtet. Nachdem sich dazu am Dienstag bereits Kärntens Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) dazu geäußert hat – mehr dazu hier – meldete sich heute auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer zu Wort.

Größeres Angebot an günstigem Wohnraum gefordert

„Laut diesen Daten legten in keinem anderen Bundesland die Mieten seit 2020 so stark zu wie in Kärnten. Das hat nicht nur mit inflationsbedingten Faktoren zu tun, sondern ein Großteil der Problematik im Wohnbereich ist mit einem zu geringen Angebot verbunden, was aus besagter Analyse ganz klar hervorgeht“, so Köfer. Man müsse die strengen Auflagen und Bestimmungen für den Wohnbau senken, fordert der Landesparteiobmann. „So kann ein Anreiz, mehr neuen Wohnraum zu schaffen, gesetzt werden. Wir brauchen mehr Angebot.“

Wurde an den Bedürfnissen der Bürger vorbei produziert?

Köfer ergänzt in diesem Zusammenhang zudem: „Außerdem haben die Genossenschaften leider oftmals am Markt und an den Bedürfnissen der Bürger vorbei produziert. Das ist ein großes Problem. Die Genossenschaften müssen erkennen, dass sich die Lebensrealität der Menschen in den vergangenen Jahren stark verändert hat.“ Vor allem die Nachfrage nach Smart-Wohnungen sei massiv angestiegen, bedingt durch viele Single-Haushalte und häufigere Ortswechsel.