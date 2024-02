Insolvenz trifft Kärntner Eventcatering

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 14:04 / ©Pixabay / Dima Dmitry

Über das Vermögen der Cateringbetreiberin aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Weder dem KSV1870 noch dem AKV Europa liegen derzeit Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen. Forderungen können ab sofort und bis zum 25. März 2024 eingereicht werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Gernot Götz aus Villach bestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 14:13 Uhr aktualisiert