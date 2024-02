Preis-Wahnsinn! Orient Foodbar eröffnet in Klagenfurt mit 1-Euro-Deals

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 15:54 / ©Montage: Orient Foodbar

In Villach hat sich die Orient Foodbar mit ihrem Angebot rund um Wraps, Pitas und Bowls bereits einen Namen gemacht. Nach über vier Jahren in Villach ist das orientalische Restaurant auf Expansionskurs und eröffnet seinen zweiten Standort in Kärnten.

Ein Euro für Wraps und Pitas

Am morgigen Donnerstag, dem 22. Feber, um 11 Uhr eröffnet die Orient Foodbar in der 8.-Mai-Straße 18. Dazu gibt es ein besonderes Angebot: Alle Wraps und Pitas kosten zur Eröffnung nur einen Euro. Bis 22 Uhr hat die Orient Foodbar jeweils ihre Pforten geöffnet.

Speisekarte wird erweitert

Außerdem erweitert das orientalische Restaurant in Klagenfurt seine Speisekarte: „Wir werden noch gezielter auf vegetarische und vegane Speisen einer Fusion Foodbar eingehen. Wir erweitern unsere Speisen um weitere leckere Wraps und Pitas, neue Bowls, vegane Burger, Beilagen, neue Desserts und Salatvariationen für jeden Geschmack“, heißt es vom Unternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 16:22 Uhr aktualisiert