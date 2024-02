Polnischer Sportler vermisst: Ist Dominik Bogdanowicz in Kärnten?

Freunde und Familie des polnischen Sportlers Dominik Bogdanowicz versuchen aktuell Berge zu versetzen, um ihn zu finden. In einem Sozialen Medium wurde die Vermisstenmeldung schon zig Male geteilt. Auch polnische Medien schalteten sich ein. Seit über einer Woche gilt Dominik als vermisst.

Seit Abreise nach Österreich verschwunden

Zuletzt wurde der Vermisste am 10. Feber in Polen gesehen, einen Tag später reiste er auch schon nach Österreich ab, heißt es in polnischen Medien. Der Iron Man-Teilnehmer wollte hierzulande ein Lauftraining absolvieren. Seit 11. Feber fehlt jegliche Spur von ihm.

In Kärnten oder Salzburg vermutet

Freunde und Familie vermuten, dass er sich in Villach (Kärnten) oder in Zell am See (Salzburg) befinden könnte. In Kärnten wurde die Polizei bereits eingeschaltet. „Der Vermisstenfall ist der Polizei bekannt. Es wird nach ihm gefahndet, mehr haben wir aktuell nicht“, so Polizei-Sprecherin Lisa Sandrieser auf Anfrage von 5 Minuten. Wer Hinweise zum Verbleib von Dominik hat, kann sich bei der Polizei melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 16:22 Uhr aktualisiert