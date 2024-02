73 Filialen betroffen: „Pepco“ steht vor Insolvenz

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 16:51 / ©Pepco

Der polnische Einzelhandelsriese „Pepco“, der vor zweieinhalb Jahren in den österreichischen Markt eintrat, hat angekündigt, Insolvenz zu beantragen, wie „der Standard“ berichtet. Der Schritt betrifft 680 Mitarbeiter in 73 Filialen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es die Mitarbeiter in Österreich über die bevorstehende Insolvenz informiert habe.

Wie kam es so weit?

Trotz des internationalen Umsatzwachstums der „Pepco Group“ im vergangenen Geschäftsjahr entschied sich das Unternehmen aufgrund unerwartet hoher Kosten in Österreich für diesen drastischen Schritt. „Pepco“, das ursprünglich das Geschäft der Schuhhandelskette „CCC“ übernahm, konnte in Österreich nicht die erhofften Gewinne erzielen.

Rückzug aus Österreich

„Pepco“ kündigt nun den Rückzug aus dem österreichischen Markt an. Wann genau die Geschäfte schließen, ist noch unklar. Die genaue Schließung der Geschäfte in Österreich wird vom Insolvenzverwalter bestimmt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 17:01 Uhr aktualisiert