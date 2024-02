Sponsorvertrag: Klagenfurt unterstützt SK Austria auch weiterhin

Am Dienstagabend erreichte die „Violetten“ die positive Nachricht aus dem Rathaus: Bei der Sitzung des Stadtsenats wurde die Verlängerung des Sponsorvertrags zwischen Klagenfurt und dem SK Austria beschlossen. Die Kärntner Landeshauptstadt wird den Traditionsklub für weitere drei Jahre unterstützen. Den Antrag dazu brachte Sportreferent Franz Petritz ein.

Chance auf Meistergruppe

„Der SK Austria Klagenfurt hat sich mittlerweile in der höchsten Fußballliga mehr als etabliert. Auch dieses Jahr hat der Verein gute Chancen in die Meistergruppe einzuziehen, was gleichzeitig bereits jetzt den Verbleib in der Bundesliga für das kommende Jahr schon jetzt vorzeitig sichern würde. Neben dem sportlichen Erfolg ist der Verein auch ein wichtiger Wirtschafts- und Werbefaktor für die Landeshauptstadt geworden“, heißt es in der Aussendung der Stadt.

„Klare Bekenntnis für den Verein“

„Wir freuen uns total über dieses klare Bekenntnis für unseren Verein und sind sehr stolz darauf, die Stadt Klagenfurt auf höchster sportlicher Ebene repräsentieren zu können. Die Fortsetzung der Kooperation zeigt, dass unsere Arbeit wertgeschätzt und die Austria als ein vertrauenswürdiger und starker Partner wahrgenommen wird. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung durch die Stadt“, sagt Günther Gorenzel aus der Geschäftsführung der Violetten.