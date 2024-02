Ukraine-Krieg: Fast 12.400 Personen fanden in der Steiermark Zuflucht

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 17:34 / ©Land Steiermark/ Binder

Die Steierinnen und Steirer haben erneut bewiesen, dass sie in Zeiten der Not ein großes Herz haben. Fast 12.400 ukrainische Vertriebene fanden in der Steiermark eine neue Heimat. Der Dank der Landesregierung gilt dabei nicht nur der Bevölkerung, sondern auch den zahlreichen Einsatzorganisationen und Ehrenamtlichen, die maßgeblich zur erfolgreichen Aufnahme und Integration beigetragen haben.

Vielfältige Hilfsmaßnahmen und Unterstützung

Die Hilfsmaßnahmen reichten von Soforthilfe für Hochwasser in der Krisenregion Cherson bis hin zu Ferienaktionen für ukrainische Kinder. Neben materieller Unterstützung wurden auch Arbeitsmarktintegration und Bildung gefördert. Die Solidarität der Steirerinnen und Steirer zeigte sich in zahlreichen Initiativen, von privaten Unterkünften bis hin zu Beratungs- und Therapieangeboten.

Integration am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft

Der Zugang zum Arbeitsmarkt für die Vertriebenen aus der Ukraine ist ohne Einschränkungen möglich. Bereits 1.400 Personen haben einen Arbeitsplatz gefunden. Die Bevölkerung engagierte sich zudem in der Betreuung, Bildung und Therapie, um den Vertriebenen ein erfolgreiches Ankommen in der steirischen Gesellschaft zu ermöglichen.