Flüchtiger Van-Fahrer nach Verkehrsunfall in Innsbruck gesucht

Gegen 13.05 Uhr fuhr der Lenker eines Linienbusses in der Techniker Straße in Richtung Süden, als ein dunkler Van vor ihm abrupt abbremste und ohne zu blinken in einen Parkplatz einbog. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Busfahrer stark bremsen, wodurch eine Frau im Bus stürzte und sich im Rippenbereich verletzte.

Polizei sucht Zeugen

Der Van setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei leitet nun eine Öffentlichkeitsfahndung ein und bittet Zeugen sowie den Fahrer des Vans, sich dringend bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133 – 75 91 zu melden.