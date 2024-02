Neue Bar in Hausmannstätten: „Loungeria“ zieht am Marktplatz ein

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 18:38 / ©Doğu Tuncer/Pexels

Hausmannstätten darf sich auf die „Loungeria“ freuen. Am 1. März ab 17 Uhr öffnet die „Loungeria“ ihre Pforten. Das Lokal befindet sich am Marktplatz 4 in Hausmannstätten und bietet eine entspannte Atmosphäre, gute Musik und kulinarische Genüsse. Ein Highlight der Eröffnung ist der Live-Auftritt von „de Zwa“, der die Gäste mit musikalischen Klängen verwöhnen wird. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Hier erfährst du mehr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 19:08 Uhr aktualisiert