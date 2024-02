Schnee bis in tiefe Lagen: Warnung für Teile Kärntens ausgegeben

Die einen freuen sich über das frühlingshafte Wetter jetzt im Feber, die anderen sehnen sich nach Schnee. Für letztere gibt es gute Nachrichten: Teile Kärntens werden ab Freitag wieder in weißer Pracht gehüllt.

Warnstufe ausgegeben

Wegen des aufziehenden Italientiefs gaben die Meteorologen der GeoSphere Austria bereits die Warnstufe „Orange“ für Teile des Südens aus. Betroffen ist vor allem das Lesachtal. „Ein Italientief bringt länger anhaltende und ausgiebige Niederschläge, Schneefall bei höheren Intensitäten bis in tiefe Lagen sinkend“, so die Warnung.

©GeoSphere Austria

Hier wird es schneien

Aktuellen Prognosen zufolge könnte die Schneefallgrenze am Freitag im Lesachtal, aber auch im Oberen Gail-, Drau- und Mölltal bis in die Tallagen sinken. Nach Osten hin nehmen die Niederschläge relativ ab, Schnee gibt es hier nur oberhalb von 1.400 Metern.

Bis zu einem Meter Neuschnee

Am meisten schneien wird es am Nassfeld mit bis zu einem Meter Neuschnee. In den weiteren höheren Lagen rechnet die GeoSphere Austria mit 25 bis 50 Zentimeter Neuschnee. In Südstaulagen könnte es deutlich mehr werden. Seitens der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) heißt es: “ Auf den Bergen kündigt sich am Alpenhauptkamm ein halber Meter Neuschnee an, aber auch in den größeren Alpentälern sind ein paar Zentimeter Nassschnee möglich.“

Wünscht du dir nochmal Schnee? Nein, den brauche ich jetzt nicht mehr Ja! Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ergiebiger Regen

Und wo es nicht schneit, dort ist mit ergiebigen Regenfällen zu rechnen. „Im Zuge eines Italientiefs kommt es zu ergiebigen Niederschlag mit 30 bis 50 mm. In den Südstaulagen sind die Mengen lokal noch deutlich höher. In den Karawanken können 100 mm Niederschlag fallen“, erläutert die GeoSphere Austria.

Schauer auch am Samstag

Am Samstag entspannt sich das Wetter leicht. „Der Samstag bringt in Oberkärnten noch etwas unbeständiges Wetter mit ein paar Schauern. Schneefallgrenze liegt bei um 1.000 Meter“, so die aktuelle Prognose. Im Osten hingegen soll es trocken bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2024 um 18:55 Uhr aktualisiert