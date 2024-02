Kollision: Unbekannte Skifahrerin holte noch Hilfe und verschwand dann

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 20:59 / ©Montage: Pexels.com/ Rotes Kreuz Steiermark

Eine bis dato unbekannte jugendliche Skifahrerin und ein 61-jähriger Mann aus Leibnitz, Steiermark, krachten ineinander und stürzten auch beide in weiterer Folge. Die Unbekannte blieb unverletzt, der 61-Jährige hingegen nicht.

Keine Daten hinterlassen

Er bat die junge Frau und ihre Begleitung noch an der Talstation die Rettung zu verständigen und ihre Daten zu hinterlassen. Das tat sie dann auch. Sie alarmierte den Liftwart, gab aber nicht ihre Daten bekannt und verschwand. Der Steirer wurde am Oberarm verletzt. Die Erstversorgung übernahm die Pistenrettung, in ärztliche Behandlung begab sich der Mann danach selbst.