Wetterwandel im Anmarsch: So wird der Donnerstag in Österreich

Die Sonne zeigt sich in Österreich nur kurzzeitig, während sich die Wolken von Westen her verdichten. Abseits der Föhnstriche kann es im Norden und Südwesten zeitweise regnen. Im Osten bleibt es zumindest am Vormittag trocken. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 2100 Metern. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen, kann im Bergland stürmisch sein und bis in die Täler durchgreifen. Im Südosten verstärkt sich der Wind ebenfalls. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 9 bis 17 Grad, mit Föhnunterstützung besonders warm im Rheintal, wie die Meteorologen der Geosphere Austria vorhersagen.