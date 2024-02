Wetter-Mix am Donnerstag: So wird das Wetter in Kärnten

Veröffentlicht am 21. Februar 2024, 21:53 / ©5 Minuten

Am Donnerstag erwartet Oberkärnten eine ausgedehnte Wolkendecke, während es in den Tälern größtenteils trocken bleibt. Im östlichen Teil des Kärntnerlandes werden die Wolken jedoch zeitweise vom lebhaften Südföhn aufgelockert, was gelegentlich auch Sonnenschein ermöglicht. Die Temperaturen erreichen Tageshöchstwerte knapp unter 10 Grad im Westen und knapp über 10 Grad im Osten von Kärnten, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.