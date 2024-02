Traktor und Auto kollidierten: Feuerwehr rückte aus

Am Mittwochabend rückten die Freiwilligen Feuerwehren Latschach und Faak am See zu einem Verkehrsunfall auf einer Gemeindestraße in Oberaichwald im Bezirk Villach-Land aus. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten dort ein Auto und ein Traktor. Durch die Wucht des Zusammenpralls riss es einen Vorderreifen mitsamt der Achse vom Traktor. In der Folge traten mehrere Liter Öl aus.

Keine Verletzten

Mithilfe eines Bindemittels wurde das Öl gebunden und mit Wannen aufgefangen. „Zum Glück wurden keine Personen verletzt“ zeigen sich die Florianis erleichtert. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden durch zwei private Abschlepp- und Bergungsdienste von der Straße entfernt.