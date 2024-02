Snowboard- und Freeski-Event kommt aufs Nassfeld

Das Team der Carinthia Shred Tour bringt Kids und Interessierten aller Altersklassen von Januar bis März wieder das Snowboarden bei. Insgesamt gibt es sechs Events in verschiedenen Kärntner Skigebieten, darunter auch das Nassfeld. Die Coachings und Contests für die ganze Familie und sind komplett kostenlos und versprechen so jede Menge Spaß.

Actionreiches Wochenende

Gleich zwei Lines sollen im Snowpark-Nassfeld im Bereich Gartnerkofel-Watschiger Alm für Begeisterung bei den Snowboard- und Freeskifans sorgen. Das Areal bietet für alle Könnerstufen ausreichend Platz zum Üben von neu erlernten Tricks. Beim Freestyle Contest am Sonntag, dem 25. Feber, kann das Erlernte anschließend gleich präsentiert werden. Unter anderem wird die Performance für „Most Creative“ und „Youngest Ripper of the Day“ gekürt. Am Samstag, dem 24. Feber findet zudem der Banked Slalom im Bereich der Madritschen-Sesselbahn statt. Die Anmeldeformulare und weitere Infos zum Freestyle-Wochenende gibt es online.