Bis zu 1.500 Euro Preisgeld: Land vergibt wieder Europa-Preis

An Studierende

„Mit dem Preis wollen wir Studierende motivieren, in ihren wissenschaftlichen Abschlussarbeiten auf europäische Themen oder Themen der EU und deren Auswirken auf das Land Kärnten einzugehen“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwoch. Der Europa-Preis richtet sich an Studierende österreichischer Hochschuleinrichtungen mit starkem Kärnten-Bezug, die eine inhaltlich entsprechende wissenschaftliche Abschlussarbeit verfasst haben. Die Bewerber müssen zudem Staatsangehörige der Europäischen Union sein.

Fachjury entscheidet

Die wissenschaftliche Arbeit muss im Jahr 2023 bzw. bis zum dritten Quartal 2024 abgeschlossen worden sein. Ausgenommen sind allerdings Abschlussarbeiten mit der Beurteilung „Genügend“ und „Nicht genügend“ sowie Arbeiten, die bereits mit einem anderen Preis des Landes ausgezeichnet wurden. Über die Zuerkennung der Preise wird eine Fachjury entscheiden.