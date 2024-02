Pferd brach in Schacht ein: Feuerwehr rückte aus

Zu einem tierischen Einsatz kam es am Mittwochnachmittag in Freudenberg in der Marktgemeinde Magdalensberg. Aus bislang unbekannter Ursache ist dort ein Pferd in einen Schacht eingebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren Pischeldorf und Grafenstein rückten aus. Unter mithilfe mehrerer Tierärzte konnte das Tier mit einem Kran herausgehoben werden. Am Ende konnte es wieder selbstständig aufstehen.

©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land