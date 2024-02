Infineon: Lerncafé-Schüler durften Blick hinter die Kulissen werfen

15 Schüler des Caritas Lerncafés in Villach durften Anfang Februar einen Blick in die Produktionshallen und Forschungslabore der Infineon werfen. Unter anderem wurden spielerisch die Struktur eines Mikrochips erforscht und auch Laser sowie Röntgengeräte kamen zum Einsatz. Caritas Lerncafé-Schüler Karo Avetisyan: „Mir hat am besten gefallen, dass wir so viel austesten konnten. Wenn ich etwas nicht verstehe und etwas Neues lerne, dann interessiert mich das sehr.“

©Infineon

Infineon–Finanzvorstand: „Ein großes Thema für Jugendliche“

Isabella Lobnig, Leiterin des Lerncafés Villach und Lernhelferin Aida Mirzakhanyan bedankten sich herzlich für die Möglichkeit und Jörg Eisenschmied, Finanzvorstand Infineon Technologies Austria AG, erklärte: „Wir freuen uns sehr über das große Interesse der jungen Menschen an unserer Branche!“ Mikrochips sind heute fast unbemerkt Teil unseres Alltags – egal ob beim Telefonieren, kontaktlosen Bezahlen, in e-cards, Reisepässen, aber auch in Servern, Elektroautos, PV- und Windkraftanlagen. Eine fundierte Basisausbildung und Freude am Lernen sind die wichtigsten Zutaten, die es für einen erfolgreichen Karrierestart braucht. Die Mikroelektronikbranche bietet dabei vielfältige Berufsbilder mit Sinn und Perspektive – ein großes Thema für Jugendliche.“

105.000 Euro für vier Caritas Lerncafés

Infineon Austria unterstützt auch 2024 vier Caritas Lerncafés in Kärnten und in der Steiermark mit insgesamt 105.000 Euro und leistet damit einen Beitrag zur Förderung der schulischen Bildung benachteiligter und in Armutslagen lebender Kinder und Jugendlicher. Mit insgesamt 60.000 Euro jährlich werden zwei Lerncafés in Kärnten unterstützt. So werden im Caritas Lerncafé Infineon in Villach mit 45.000 Euro pro Jahr Lernhilfe und Nachhilfeunterricht zur Gänze finanziert sowie mit 15.000 Euro pro Jahr das Lerncafé in Spittal an der Drau unterstützt.