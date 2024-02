ASFINAG kündigt nächste Baustelle auf der A10 an

Sowohl bei der etwa 250 Meter langen Hangbrücke in Nikelsdorf als auch bei der mehr als 100 Meter langen Hangbrücke in Pöllan müssen vor Beginn des Sommers Schäden repariert werden, teilt man seitens der ASFINAG mit. So will man vermeiden, dass es während der Urlaubszeit zu Einschränkungen kommt.

Abfahrt bei Paternion wird gesperrt

Durchgeführt werden Sanierungsarbeiten am Unterbau. Zudem werden auf der Hangbrücke in Pöllan die Fahrbahnübergänge auf der Richtungsfahrbahn Villach erneuert. Auf einer Länge von etwa zwei Kilometern steht auf der A10 daher zwischen 26. Februar und 7. Mai 2024 deshalb nur jeweils ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Ab dem 11. März 2024 muss dann auch die Abfahrt bei Paternion aus Richtung Salzburg kommend gesperrt werden. Eine Umleitung wird dabei über die Raststation Feistritz eingerichtet.

