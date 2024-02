„Aus Langeweile“: Korpus Christi von Kreuz in Tiroler Kirche gerissen

Am Dienstag den 20. Februar 2024 verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft zwischen 9 und 12 Uhr Zutritt in die Pfarrkirche St. Johann in Tirol. In weiterer Folge brach die Täterschaft von der im Altarbereich befindlichen Monstranz Edelsteine ab und entwendete diese. Weiters wurde die Monstranz geöffnet und die sogenannte „Lunula“ (Anmerkung: Laut katholischen Liturgie die sichelförmige Halterung für die Hostie in der Monstranz) samt Hostie gestohlen. Zudem wurde die Osterkerze entwendet und der Korpus Christi von einem Kreuz heruntergerissen und ebenfalls gestohlen.

Schwere Sachbeschädigung

Neben den Diebstählen konnten auch mehrere Sachbeschädigungen (beschädigter Engel, beschädigter Seitenaltar) und Verunstaltungen in der Kirche festgestellt werden. Neben dem hohen religiösen Schadenswert ist die materielle Schadensumme derzeit noch unbekannt. Die Polizei startete daraufhin einen Zeugenaufruf.

Täter geschnappt

Auf Grund des Zeugenaufrufes und weiterer Ermittlungen durch Polizisten der Polizeiinspektion St. Johann in Tirol konnte ein 22-jähriger Grieche als Täter ausgeforscht werden. Nachdem dessen Vater die gestohlenen Gegenstände in der Wohnung gefunden hatte, begab sich dieser mit seinem 22-jährigen Sohn in der Mittagszeit des 21. Februar 2024 zur Dekanatskirche, um die gestohlenen Gegenstände wieder zurückzugeben. Der 22-Jährige wurde dabei vorläufig festgenommen und zur Vernehmung zur Polizeiinspektion St. Johann in Tirol gebracht.

Gestand Tat

Er war geständig und führte als Motiv an, aus Langeweile gehandelt zu haben. Die durch die Tat entwendeten Gegenstände konnten alle sichergestellt werden und wurden der Dekanatspfarrkirche wieder ausgefolgt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Der Grieche wird auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.