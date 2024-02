300 Euro: Diesen Bonus können Steirer noch bis Ende März beantragen

Veröffentlicht am 22. Februar 2024, 09:45 / ©Montage: 5 Minuten

Die Arbeiterkammer unterstützt ihre Mitglieder durch eine Ausbildungsförderung für Gesundheits- und Sozialberufe in der Höhe von 300 Euro pro Ausbildungsjahr. Gefördert werden Schülerinnen/Schüler, die eine Vollzeit- oder berufsbegleitende Ausbildung an öffentlichen oder privaten Schulen beziehungsweise Ausbildungsträgern absolvieren sowie ordentliche Studierende im Rahmen eines Bachelors an Universitäten und Fachhochschulen. Nähere Informationen zum Antrag erhältst du auf der AK-Website.

Wer bekommt die Förderung? Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger (Kinder- und Jugendlichenpflege)

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger (psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege)

Pflegeassistentinnen/Pflegeassistenten und Pflegefachassistentinnen/Pflegefachassistenten

Diplomsozialbetreuerinnen/Diplomsozialbetreue

Fachsozialbetreuerinnen/Fachsozialbetreuer

Medizinische Fachassistentinnen/Medizinische Fachassistenten

Biomedizinische Analytikerinnen/Biomedizinische Analytiker

Diätologinnen/Diätologen

Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten

Diplomierte Operationstechnische Assistentin/Diplomierter Operationstechnischer Assistent

Logopädinnen/Logopäden

Orthoptistinnen/Orthoptisten

Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten

Radiologietechnologinnen/Radiologietechnologen

Hebammen