Inflation bei 4,5 Prozent: Preise steigen nicht mehr so stark

„Der Rückgang auf 4,5 Prozent erklärt sich überwiegend durch die Verbilligung der Haushaltsenergie im Jahresvergleich“, weiß Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Besonders die Strompreise wirkten im Jänner 2024 preisdämpfend. Zusätzlich seien in vielen anderen Bereichen – wie etwa bei Treibstoffen – die Preise nicht mehr so stark gestiegen wie in den Monaten davor.

Das kostet der tägliche Einkauf

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen durchschnittlich um 5,4 Prozent und damit ebenfalls etwas weniger stark als im Dezember. Insbesondere die Preisentwicklung bei Brot und Getreideerzeugnissen trug zum Rückgang der Teuerungsrate gegenüber dem Vormonat bei. Auch die Fleisch- und Obst verteuerten sich weniger kräftig. Die Milch-, Käse- und Eierpreise sanken sogar um 0,5 Prozent und jene für Öle und Fette um 3,3 Prozent. Alkoholfreie Getränke kosteten hingegen um elf Prozent mehr. Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs 2024, der den täglichen Einkauf widerspiegelt und überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält, stieg im Jänner im Jahresabstand um 6,5 Prozent.

Restaurants als Treiber der Inflation

Auch die Teuerungen für Freizeit und Kultur fiel mit durchschnittlich plus 5,3 Prozent viel weniger kräftig aus als im Dezember, wobei die ORF-Haushaltsabgabe den dämpfenden Ausschlag gab. Geringere Teuerungen zeigten auch Pauschalreisen. Preise für Verkehr stiegen durchschnittlich um 0,3 Prozent. Hier gab es weiterhin Verbilligungen bei Treibstoffen. Günstiger wurden auch Flugtickets und gebrauchte Kraftwagen. „Deutliche Preissteigerungen gab es hingegen weiterhin bei Restaurants und Hotels“, so Thomas abschließend. Diese seien damit wichtigster Treiber der Inflation im Jahresabstand gewesen. Die Teuerungen fielen dennoch etwas niedriger aus als im Dezember.

