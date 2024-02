Post will in Villach groß ausbauen: Weitere Stationen in Planung

Seit 1. Februar hat die Trafik im Lehmgrubenweg 21 ihre Pforten wieder geöffnet. Zu bleibt hingegen die hiesige Post-Partner-Filiale. „Ich bin ein kompletter Neueinsteiger, daher haben wir uns dazu entschlossen, zuerst einmal nur die Trafik zu eröffnen. Ende Jänner gab es dann ein Gespräch mit der Post und wir haben uns entschieden: Die Post-Filiale eröffnet nicht, es gibt also keinen Vertrag mit der Post“, erklärte der neue Betreiber Mario Sorger damals gegenüber 5 Minuten.

Post-Partner soll nach Auen zurückkehren

Gerechnet habe man mit einer anderen Antwort, wie man seitens der Post nun zugibt. „Vom Verhalten des Trafik-Betreibers sind wir nach wie vor sehr überrascht. Nach der langen Nachfolgesuche durch die Trafiken-Monopolverwaltung ist es mehr als bedauerlich, dass das Anbieten von Post-Dienstleistungen und Finanzservices der bank99 plötzlich kein Thema mehr sein soll – vor allem, da die Trafik eine ideale Lösung für alle Villacher im Umkreis gewesen wäre“, erklärt ein Pressesprecher auf 5 Minuten-Nachfrage. Auf jeden Fall wolle man wieder einen Post-Partner in Villach-Auen installieren. Gerade loten die Zuständigen verschiedene Alternativen aus – und nicht nur das!

Neue SB-Stationen in Villach geplant

„Wir arbeiten derzeit an einer Verdichtung unserer SB-Standorte in ganz Österreich, sowohl am Land als auch in Ballungsräumen“, so die österreichische Post AG. Im Zuge dieses Ausbaus sollen auch in Villach neue Post-Stationen errichten werden, die dann rund um die Uhr zur Abholung oder zum Versand verwendet werden können. Derzeit befinde man sich aber noch in der Planung. Sobald es etwas Spruchreifes gibt, werden wir euch natürlich darüber informieren!

©Christian Stemper / Österreichische Post AG

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2024 um 10:36 Uhr aktualisiert