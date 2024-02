Kärnten ist gefragtestes Camping-Bundesland Österreichs

Reisen mit Wohnmobil, Caravan oder Zelt wird immer beliebter. Das wurde in einer Auswertung des Reise- und Buchungsportals www.camping.info auf Basis der Zahlen von Statistik Austria ermittelt. 2023 freuten sich die Campingplatzbetreiber in Österreich über 8.329.554 Nächtigungen, was einem Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit wurden die Rekordzahlen aus dem Jahr 2022 nochmals übertroffen: Noch nie gab es so viele Übernachtungen wie im vergangenen Jahr. Auch 2024 wird mit einer weiter steigenden Nachfrage gerechnet.

Kärnten und Tirol sind am gefragtesten

Mit 2,5 Millionen Nächtigungen ist Kärnten weiterhin das gefragteste Camping-Bundesland Österreichs, trotz eines leichten Rückgangs von knapp fünf Prozent im Vergleich zu 2022. Dahinter folgen die Bundesländer Tirol, Salzburg und die Steiermark. 2023 konnten sich vor allem Betreiber im Osten Österreichs über mehr Übernachtungen freuen: Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten Wien mit plus 60,37 Prozent und das Burgenland mit plus 40,96 Prozent die höchsten Zuwächse.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2024 um 11:05 Uhr aktualisiert