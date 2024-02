Schneewarnung für Oberkärnten: Was kommt wirklich auf uns zu?

Einheimische wissen: Mit einem Italientief ist nicht zu spaßen. Schon gar nicht in den Wintermonaten. Am morgigen Freitag kommt nun wieder eines auf uns zu und bringt – laut Geosphere Austria – „länger anhaltende und ausgiebige Niederschläge“. Aber was genau bedeutet das für Kärnten? Wir haben nachgefragt!

Hier wird es definitiv schneien

„Das Italientief zieht von Südwesten her auf und breitet sich dann langsam auf ganz Kärnten aus“, heißt es im Gespräch mit 5 Minuten. Schneefall wird am Freitag vor allem im Gebiet von Oberkärnten über Osttirol und in den südlichen Regionen von Salzburg bis zum Tiroler Alpenhauptkamm erwartet. „Das betrifft bei uns das Lesachtal sowie das obere Gail- und Drautal. Hier sinkt die Schneefallgrenze im Laufe des Tages von 1.300 Meter Seehöhe auf 900 bis 700 Meter“, erklärt der Fachmann von Geosphere Austria. Erwartet werden Neuschneemengen zwischen 10 und 30 Zentimetern. In den Bergen sogar noch deutlich mehr! „Am meisten Schnee kommt in den Karnischen Alpen und den Karawanken. Am Nassfeld rechnen wir mit zirka einem Meter Neuschnee. Aber auch in den Hohen Tauern können zwischen 50 und 80 Zentimeter fallen.“

Starkregen-Warnung

In Unterkärnten wird die Schneefallgrenze hingegen deutlich höher angesiedelt sein. „Dort wird sie sich aller Voraussicht nach zwischen 1.300 und 1.600 Metern Seehöhe bewegen“, so der Experte. Generell soll es in den Kärntner Tälern eher regnen, statt scheinen. „Im Unteren Gailtal werden Regenmengen zwischen 50 und 60 mm erwartet und im Klagenfurter Becken zwischen 30 und 50 mm. Richtung Ferlach wird es dann wieder deutlich mehr. Hier sollen zwischen 50 und 90 mm vom Himmel fallen.“ In der Nacht auf Samstag beruhigt sich die Wetterlage dann wieder. Am Wochenende ist Regen eher die Ausnahme.