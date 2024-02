Schlepper lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Veröffentlicht am 22. Februar 2024, 13:25 / ©Fotolia-pattilabelle

Slowenische Polizeibeamte versuchten in der Nacht auf Donnerstag, ein Auto im Grenzgebiet zu Österreich anzuhalten. Der Lenker flüchtete jedoch über den Paulitschsattel nach Österreich. Aus diesem Grund verständigten die slowenischen Beamten ihre österreichischen Kollegen und wenig später konnte der Wagen durch eine Polizeistreife in Bad Eisenkappel angehalten werden. Der Lenker beschleunigte jedoch abermals und flüchtete erneut mit weit überhöhter Geschwindigkeit.

Gartenzaun setzte Flucht ein Ende

Dabei durchbrach er sogar eine Straßensperre. Erst eine Kollision mit einem Gartenzaun im Ortsgebiet von Goritschach in der Gemeinde Sittersdorf gebot ihm Einhalt. Die sechs Insassen flüchteten in der Folge zu Fuß vom Unfallort. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnten schließlich fünf syrische Flüchtlinge – darunter zwei Männer im Alter von 24 und 40 Jahren, zwei Frauen im Alter von 22 und 43 Jahren und ein 13-jähriges Kind – in einem Waldstück aufgegriffen werden. Sie stellten einen Antrag auf internationalen Schutz.

Schlepper rief sich ein Taxi

Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle eines Taxis entdeckte eine Polizeistreife in Grafenstein schlussendlich auch den 27-jährigen Schlepper. Der Fahrgast wurde aufgrund des Verdachts der Schlepperei vorläufig festgenommen. Verletzt wurde auf der wilden Flucht glücklicherweise niemand.