Wetterwarnungen für Teile Österreichs: Ist auch die Steiermark betroffen?

Die Geosphere Austria hat am Donnerstag eine Wetterwarnung wegen starken Schneefalls für Teile Österreichs herausgegeben. Betroffen sind demnach am Freitag Osttirol, Oberkärnten und Salzburg. Hier ist mit Neuschnee bis in die tiefen Lagen zu rechnen, der Probleme auf den Straßen und bei den Bahnverbindungen mit sich bringen könnten. Wie aber sieht die Lage in der Steiermark aus? Wir haben bei den Experten für euch nachgefragt.

Schnee im Norden, starker Regen im Westen

„In der Steiermark können wir dem Ganzen relativ gelassen entgegenblicken“, so darf der Experte der GeoSphere entwarnen. Mit Schnee ist jedoch trotzdem zu rechnen, zumindest in einigen Regionen. In der westlichen Steiermark soll am morgigen Freitag starker Regen dominieren. Hier werden bis zu 20 Liter Niederschlagsmengen erwartet. Schnee hingegen soll es nur in den nördlichen Gebieten geben, zumindest in den Niederungen. Im Ausseerland, im Ennstal, in Bad Aussee sowie in Schladming könnte es in den Tälern bis zu zehn Zentimeter Schnee geben. Richtung Liezen soll die Schneefall-Wahrscheinlichkeit abnehmen, hier ist stattdessen Regen zu erwarten.

Der Süden „bleibt größtenteils verschont“

Auch im oberen Murtal wird es Großteils regnen, meint der Experte. Die Schneefallgrenze liegt hier bei 1200 Meter Seehöhe. „Weiter im Süden bleiben wir auf der grünen Seite“, führt er weiter aus. Hier liegt die Schneefallgrenze bei 1200 bis 1400 Meter. In den Niederungen soll es deshalb in den südlichen Regionen nirgends schneien. Auch die Niederschlagsmengen seien dort deutlich geringer.

12 Grad und Regen in Graz

Wie sieht es in der steirischen Landeshauptstadt aus? In Graz soll es regnen und recht mild werden. Bis zu 12 Grad werden für den morgigen Freitag prognostiziert.

Wie geht es weiter?

In der ersten Nachthälfte auf Samstag soll es noch regnen und schneien. Nach Mitternacht reißt die Wolkendecke dann auf und für das Wochenende ist Besserung in Sicht. Es soll dann wieder wärmer und freundlicher werden.