Täter brachen heute Früh in Lebensmittelgeschäft ein

Veröffentlicht am 22. Februar 2024, 13:42 / ©Montage: Pexels/ Canva

Die Täter brachen mit einem unbekannten Werkzeug die hintere Eingangstüre des Marktes auf und gelangten so in das Geschäft. In weiterer Folge öffneten sie gewaltsam eine Zwischentüre zum Verkaufsraum. Dort stahlen sie aus dem Kassenbereich eine Banktasche mit mehreren hundert Euro Bargeld.