Versuchter Mord-Anklage droht: 22-Jähriger nach Messerattacke in U-Haft

Bei einer Messerattacke in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) ist ein 24-Jähriger am Montagabend, den 19. Februar 2024 lebensgefährlich verletzt worden – wir haben berichtet.

Streit eskalierte komplett

Der Marokkaner soll den 24-Jährigen infolge eines Streits mehrmals mit einem Messer attackiert haben. Der libysche Staatsbürger wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage mit. Tatverdächtig ist ein 22-jähriger Marokkaner. Seit diesem Tag laufen die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter auf Hochtouren.

In U-Haft

Er wurde bereits nach kurzer Flucht im Traiskirchner Stadtgebiet festgenommen und sitzt nun in U-Haft. Dort bleibt er Medienberichten zufolge bis vorerst 7. März sitzen. Ermittelt wird laut Schwaigerlehner wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Eine Befragung blieb vorerst erfolgslos. Der verdächtigte Mann zeigte sich bis dato nicht geständig.

