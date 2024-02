Blind durch die Stadt: Wie sich Nadine in Graz zurechtfindet

Veröffentlicht am 22. Februar 2024, 14:54 / ©Jasmin El-Ashi-Pöstinger

Im Alter von sechs Jahren erhielt Nadine ihr erstes Mobilitätstraining, als sie den Weg von Zuhause zum Schulbus erlernte. „Wir haben damals auch das Klassenzimmer mit Legosteinen nachgebaut“, erzählt sie. So konnte sie sich mithilfe ihres Tastsinnes ein Bild davon machen, wie die Sitzbänke angeordnet sind und wo sich die Fenster und die Tür befinden. Die anderen Sinne seien bei blinden Menschen nicht per se besser trainiert, sagt sie. „Man ist ja dazu gezwungen, die anderen Sinne einzusetzen. Dadurch, dass ich darauf angewiesen bin, sind sie aber natürlich geschärfter.“

Herausforderung in Graz

Die 31-Jährige nutzt auch heute noch das Orientierungs- und Mobilitätstraining, denn „es gibt immer gewisse Dinge, an denen man feilen kann“. Auch, wenn die fröhliche junge Frau oft einfach darauf losspaziert und schon zwei Jahre in Valencia gelebt hat, ist der Jakominiplatz noch immer eine Herausforderung für sie. „Der Jakominiplatz ist groß und unüberschaubar. Dort den 40er zu finden, ist gar nicht so einfach“, erzählt sie. Die Systematik der Leitlinien ist dort nicht selbsterklärend. Man muss wissen, wie diese gelegt und gemeint sind. Und wie sind die Querungsstellen gedacht, damit sie dort sicher über die Straße gehen kann? Diese Fragen klärt sie gemeinsam mit der O&M Trainerin Linda Kanzler.

Warum sie nicht in jede Wand läuft

Um sich ein Bild ihrer Umgebung zu machen nutzt Nadine auch die „passive Echo Lokalisation“. Damit erhört sie beispielsweise alleine durch den Schall ihrer Schritte Hindernisse, die vor ihr liegen. „Deswegen laufe ich auch nicht in jede Wand“, erklärt sie lachend. Im Gegensatz dazu wird die „aktive Echo-Lokalisation“ im Orientierungs- und Mobilitätstraining für blinde und sehbehinderte Menschen bewusst eingesetzt. Dabei erzeugt man durch das Schnalzen mit der Zunge oder einem „Klickfrosch“ einen Laut. Das Echo gibt Aufschluss darüber, wo sich Gegenstände und Hindernisse befinden und auch, wie weit diese entfernt sind.

©Jasmin El-Ashi-Pöstinger | Nadine trainiert mit O&M Trainerin Linda regelmäßig Straßenüberquerungen. ©Jasmin El-Ashi-Pöstinger ©Jasmin El-Ashi-Pöstinger | Anhand von Relief-Karten ertastet sich Nadine einen Überblick von Graz.

Noppen-Felder und die richtige Frage stellen

Nadine empfindet die Stadt Graz als sehr blindenfreundlich, vor allem im Vergleich zu anderen Städten. Ihren Blindenstock, den sie liebevoll „Stecken“ nennt, hilft ihr dabei die Umgebung zu ertasten und Bodenveränderungen zu erkennen. So findet sie auch das „Einstiegs-Noppen Feld“ bei den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn Nadine auf diesem Feld steht, sind die Fahrer der Holding Graz dazu angewiesen, mit der vordersten Tür direkt davor stehenzubleiben und ihre Linie bekannt zu geben. Das funktioniere zwar oft, aber nicht immer, berichtet sie. Im O&M Training lernt sie deshalb auch zu fragen „Welche Linie ist das?“ statt „Ist das der Dreier?“ Die Antwort auf die erste Frage ist präziser und es kommt nicht nur ein „Ja, ja“, welches manchmal gar nicht stimmt.

Apps, Karten und Schutzengel

Um sich in Graz zu orientieren nutzt Nadine auch gerne Navi-Apps: „Ich finde Navi-Apps super, wenn man ein bestimmtes Ziel hat.“ Im O&M Training des Odilien-Instituts lernt sie aber auch das Kartenlesen auf altmodische Art. Anhand von Relief-Straßenkarten, verschafft sie sich einen Überblick der Stadt. Das Lesen der Karten und Himmelsrichtungen ist noch immer eine Herausforderung für sie: „Es ist aber natürlich wichtig zu wissen, in welche Richtung man überhaupt losgehen soll.“ Ertönt ein Signalhorn in der Nähe heißt es Stehenbleiben. Auch das ist ein wichtiger Inhalt des Trainings. „Ich glaube, ich mache nicht alles nach Lehrbuchtechnik“, lacht Linda und verrät zum Abschluss, dass sie trotz allem schon den einen oder anderen Schutzengel verbraucht hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2024 um 14:55 Uhr aktualisiert