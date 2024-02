Frontal-Crash im Bregenzerwald forderte eine Verletzte

Veröffentlicht am 22. Februar 2024, 15:47 / ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com

Kurz nach 8 Uhr ist eine 58 Jahre alte Frau auf der Hittisauerstraße (L205) von Hittisau kommend in Richtung Krumbach gefahren. In Hittisau wollte sie nach links abzubiegen, um zu einem Wohnhaus zu gelangen. Zur selben Zeit ist eine 29-Jährige mit ihrem Auto aus Deutschland kommend auf der L205 in die entgegengesetzte Richtung gefahren.

20 Florianis im Einsatz

Aus bislang nicht bekannter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 58-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. An den beiden Fahrzeugen ist erheblicher Sachschaden entstanden. „Die Absicherung und die Reinigung der Unfallstelle ist durch die Ortsfeuerwehr Hittisau erfolgt“, teilte die Polizei Vorarlberg mit. Die Feuerwehr war mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort.