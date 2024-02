Sicher und immer „up to date“ : Polizei Niederösterreich rüstet auf

So können Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten rasch und ohne Anhaltung erkannt und geahndet werden. Die Nutzung der Software soll die Verkehrssicherheit erhöhen, indem Unfälle durch Übermüdung von Fahrzeuglenkern vermieden werden.

Wichtiges Tool für effizientere Arbeit

„Niederösterreich verfügt über ein weitverzweigtes, hochrangiges Straßennetz, das einen großen Teil des österreichischen Schwerverkehrs trägt. Für die Landesverkehrsabteilung Niederösterreich bedeutet das eine große Herausforderung“, sagte der Innenminister während der Übergabe am Verkehrskontrollplatz in Schrick im Weinviertel. „Die Auswertesoftware ist ein wichtiges Tool, um dieser Herausforderung noch besser begegnen zu können. Ich bin zuversichtlich, dass sie unsere Straßen ein Stück sicherer macht“, ergänzte Karner. Landespolizeidirektor Franz Popp betonte: „Die neue Software ermöglicht es den Kollegen ihre Arbeit effizienter durchzuführen. Dies schont Ressourcen, die in anderen Bereichen eingesetzt werden können.“

©LPD NÖ/O. Greene ©LPD NÖ/O. Greene

30 Prozent der österreichweiten Kontrollen in Niederösterreich

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich mehr als 83.000 Schwerverkehrskontrollen durchgeführt. Davon fanden mehr als 25.700 Kontrollen in Niederösterreich statt. Das entspricht 30 Prozent der österreichweiten Kontrollen. 2023 wurden bei den Schwerverkehrskontrollen in Österreich mehr als 224.000 Übertretungen festgestellt und geahndet. Dazu zählten unter anderem technische Fahrzeugmängel, Missachtungen der Lenk- und Ruhezeiten sowie Mängel bei der Ladungssicherung. 80.000 Mängel und Missachtungen wurden von den rund 400 Polizeibediensteten der LVA Niederösterreich erkannt. Die LVA verfügt über eine Zentrale in St. Pölten und zehn Autobahnpolizeiinspektionen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2024 um 17:55 Uhr aktualisiert