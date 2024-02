Mega-Schnäppchen im „Moustache“: Oldtimer, Mode und Co. werden verkauft

Mit der Schließung des bekannten Familienunternehmens „Moustache“ am Hauptplatz ging auch eine Ära in Villach zu Ende – 5 Minuten berichtete. Ein letztes Mal wird der Verkauf im ehemaligen Modegeschäft aber noch so richtig hochleben, und das mit vielen Schnäppchen. Denn: Am Montag, dem 26. Feber, wird der Villacher Unternehmer Ralph Koschier die Pforten der Kultfiliale öffnen.

©5 Minuten

„Alles muss raus“

„Alles muss raus“, so die Devise beim Flohmarkt kommende Woche. Koschier lädt die Villacher dazu ein, das Modegeschäft im wahrsten Sinne des Wortes leerzuräumen. „Der Flohmarkt läuft so lange, wie eben Ware noch da ist. Es ist aber nicht alles verfügbar, einiges werde ich weiterverwenden“, sagt der Villacher im Gespräch mit 5 Minuten. Der Unternehmer rechnet mit einem großen Ansturm.

Villachs Zentrum bekommt einen neuen Nahversorger

Koschier hat für die Fläche am Hauptplatz nämlich große Pläne: Ein ADEG soll im Frühjahr hier eröffnen. Der Ruf nach einem Nahversorger im Zentrum war laut. Das weiß auch der Unternehmer, wie er Anfang des Jahres 5 Minuten exklusiv erzählte: „Mir war sofort klar, ein Nahversorger muss her. Ich selbst wohne hier und es kommt immer wieder vor, dass schnell Kleinigkeiten oder Lebensmittel benötigt werden. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind zu weit weg.“

Vom Oldtimer bis zum Grundig-Radio: Es gibt einige Schätze

Ansturm vorprogrammiert

„Die Architektur des Geschäfts möchte ich auch für den ADEG aufgreifen“, erklärt Koschier weiter. Aber damit der Umbau für den Nahversorger so richtig ins Rollen kommen kann, braucht es teils die Hilfe der Villacher, vor allem die, der Schnäppchenjäger. Der Laden muss leergeräumt werden. Sei es ein Trabant-Oldtimer, ein altes Grundig-Radio oder die verschiedensten Kleidungsstücke – das „Moustache“ hat noch so einige Schätze zu bieten. Ansturm ist am Montag vorprogrammiert!