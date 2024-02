Kärntner Snowboard-Ass reist trotz Mittelhandbruch zum Weltcup

Falls das ÖSV-Ass in Krynica, Polen, an den Start geht, dann gehandicapt. Die Kärntnerin Sabine Schöffmann hat sich Anfang der Woche beim Training in der Steiermark zwei Mittelhandknochen in der linken Hand gebrochen. Sie musste deswegen auch in Graz operiert werden. Schöffmann wurden Schrauben eingesetzt. Ihre Abreise nach Polen zum Weltcup verschob sich daher.

Wird sie antreten?

Ob die Kärntnerin wirklich beim Weltcup in Polen antreten wird, das wird sich noch zeigen. „Ich werde über ein Antreten kurzfristig entscheiden – spätestens Samstagfrüh“, erklärt die Snowboarderin.

Gold mit Verletzung

Schöffmann hatte sich 2009 eine ähnliche Verletzung an der linken Hand und dennoch trat sie damals bei der Junioren-WM in Nagano an. Diese Erfahrung lässt die Kärntnerin optimistisch sein: „Trotz dieser Verletzung habe ich damals aber noch Gold holen können.“