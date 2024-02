„Durstiger“ Einbrecher stahl 28 Dosen Bier

Veröffentlicht am 22. Februar 2024, 18:34 / ©Montage: BMI Pachauer/ 5 Minuten/ Canva

„Zwischen dem 21. und dem 22. Feber 2024 brach ein bislang unbekannter Täter ein Kellerabteil in einer Wohnhausanlage in Klagenfurt Waidmannsdorf auf. Neben 28 Dosen Bier stahl er noch ein Fahrrad in Wert von mehreren tausend Euro“, das berichtet die Polizei.