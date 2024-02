2023: AK holte Kärntnern fast 13 Millionen Euro zurück

Beispiel 1: Facharbeiter, verheiratet, drei Kinder, Gattin hat kein Einkommen – 2022 wurde die Arbeitnehmerveranlagung über die AK Kärnten eingereicht und der Kunde wunderte sich über die hohe Gutschrift. Bei der Kontrolle der Vorjahre stellte sich heraus, dass nur die antragslose Veranlagung durchgeführt wurde. Die AK hat eine Bescheidaufhebung beantragt und dabei den Alleinverdiener- den Familienbonus plus Absetzbetrag sowie den Mehrkindzuschlag geltend gemacht. Der Mann erhielt vom Fiskus 12.200 Euro zurück.

Beispiel 2: Eine junge teilzeitbeschäftigte Mutter von drei Kindern wandte sich an die AK. Die Frau war sich unsicher, ob sie aufgrund ihres geringen Verdienstes eine Steuergutschrift erzielen könne. Bedingt durch das niedrige Gehalt stand der Frau die Negativsteuer, der Familienbonus Plus für drei Kinder, der Mehrkindzuschlag sowie der Alleinerzieherabsetzbetrag zu. All diese Positionen brachten der Frau für die vergangenen 5 Jahre im Schnitt pro Jahr 2.200 Euro vom Fiskus zurück.