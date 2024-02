Große Trauer: Steirer Feuerwehr-Ehrenkommandant viel zu früh verstorben

Neben seinem Engagement für die Ortsfeuerwehr war Franz Pichler jedoch auch mit Leib und Seele auf Bezirks- und Landesebene in das Feuerwehrgeschehen eingebunden. Als kritischer, jedoch stets fairer Bewerter für das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold nahm er im Laufe der Jahre an einer Vielzahl an Bewerben in der ganzen Steiermark teil. Für seine Verdienste als Bewerter wurde ihm 2010 sogar die Bewerterspange in Gold für mehr als 50 Bewertungen verliehen.