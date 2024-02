Spannender Weg in die Zukunft: Uni Graz hat Grund zu feiern

„Die Tatsache, dass die Universität Graz mit drei Projekten im Spin-off Fellowship-Programm von Wissenschaftsministerium und FFG vertreten ist, zeigt das enorme Potenzial des Wissenschaftsstandorts Graz. Die Universität engagiert sich nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre, wie im Bereich Entrepreneurship und Unternehmensgründung. Das ist ein wichtiger Baustein, um Studierende auf den Weg der Selbstständigkeit vorzubereiten“, freut sich Rektor Peter Riedler über die Förderentscheidung.

Drei Projekte gefördert

Im Vordergrund stehe die praktische Umsetzung von Ideen. Der Technologietransfer spielt dabei eine entscheidende Rolle. Am Institut für Geografie wird von Thomas Gölles und Wolfgang Schöner das Warnsystem „GEOTEQ“ entwickelt, das präzise Vorhersagen für Schnee- und Lawinenabgänge abgeben kann. Die Molekularbiologen James Jennings und Georg Pabst forschen an eine neuen, effizienten Polymermembranen für die Erzeugung von Brennstoffzellen. Und Michaela Fröhlich und Benjamin Krammer arbeiten gemeinsam mit dem Bioniker Manfred Hartbauer an einem wirkungsvollen und umweltfreundlichen Bio-Pestizid, das den Schädling Kirschessigfliege bekämpft und gleichzeitig Bienen schützt. Die drei Projekte werden mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert. In den kommenden 18 Monaten sollen sie in Richtung Ausgründung weiterentwickelt werden.

Gründungs-Erfolge in Graz

„Nach bereits zwei erfolgreichen Ausschreibungsrunden mit enormem Andrang werden aktuell insgesamt 22 Projekte mit einem Budget von 9,75 Millionen Euro gefördert", gab Bundesminister Martin Polaschek im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien bekannt. „Mit diesem Programm haben Forscher die Möglichkeit, ihre Ideen in kurzer Zeit in ein marktfähiges Produkt oder eine Dienstleistung zu überführen. Gleichzeitig verbessert es das Umfeld für zukünftige Spin-offs an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ein spannender Weg, um Innovationen voranzutreiben. An der Uni Graz ist dieser Gründungs-Erfolg besonders im Biotechnologie-Bereich zu sehen", betont Forschungs-Vizerektor Joachim Reidl.