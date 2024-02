Regen, Schnee und Kälte ziehen am Freitag durch ganz Österreich

Mit einer Kaltfront von Westen her und einem Tief über Oberitalien ist am Samstag verbreitet mit Regen und Schneefall zu rechnen. Am meisten regnen wird es tagsüber an der Alpensüdseite zwischen dem Brenner und Oberkärnten. „Die Schneefallgrenze sinkt dabei entlang der Alpennordseite sowie mit kräftigen Niederschlägen im Südwesten teilweise auf 600 Meter, sonst liegt sie zwischen 1.000 und 1.500 Metern Seehöhe“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Bis zu 12 Grad möglich

Der Wind weht im Osten zunächst noch teils lebhaft aus West. Sonst weht er eher schwach bis mäßig aus dem Südost- bis Südwesten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 8 Grad. Im Laufe des Tagen wird es etwas wärmer mit Höchsttemperaturen bis zu 12 Grad. Am wärmsten wird es wieder im Südosten.